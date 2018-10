PERUGIA - Ricerche in corso per un detenuto che ha fatto perdere le proprie tracce. Era in permesso e sarebbe dovuto rientrare nel carcere di Capanne, ma di lui non si sa piùnulla. «Tecnicamente si tratta di evasione, e questo non può che avere per lui gravi ripercussioni se non si costituisce al più presto», spiega Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria.



«L’uomo è un detenuto italiano, calabrese per la precisione, M.F., con un residuo pena di 4/5 anni, declassificato dal 416 bis, ossia appartenente ad associazione di tipo mafioso»,aggiunge Bonino, che giudica la condotta del detenuto «un evento irresponsabile e gravissimo, per il quale sono già in corso le operazioni di polizia dei nostri agenti della Penitenziaria finalizzare a catturare l’evaso». © RIPRODUZIONE RISERVATA