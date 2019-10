Il Viminale stoppa Palazzo Spada per l'assunzione delle maestre precarie degli asili comunali. L'atteso via libera non è arrivato. Lo stop si è consumato ieri, in occasione della riunione della Commissione Enti Locali del Viminale che ha il compito di seguire le pratiche dei Comuni in dissesto, tra cui Terni. Da quello che Il Messaggero ha appreso, pare che il piano predisposto da Palazzo Spada per assumere le maestre d'asilo, dopo 14 anni di precariato, non sia stato esaminato. "Rinviato a dopo l'approvazione del consuntivo", sono le ragioni dello stop. La ricostruzione fatta a Palazzo Spada è un'altra. "Nessun rinvio", dice l'assessore al bilancio Orlando Masselli. "Il problema - spiega - è legato al fatto che dopo il cambio di Governo la nuova commissione ancora non è stata nominata. Nessun rinvio legato all'approvazione del bilancio consuntivo". Le maestre d'asilo restano così ancora con il fiato sospeso.

