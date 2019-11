© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Orribilmente bella” era la Cascata della Marmore per George Byron, quando la vide nel 1817. E “Orribilmente bello” deve essere il volto di chi rappresenterà ogni anno la Valnerina “suscitando le emozioni che evocano la forza e lo spettacolo della Cascata, il silenzio e le suggestioni dei borghi medievali, l’incanto delle acque, la purezza della natura”. Giampiero Raspetti, fondatore dell’associazione culturale “La Pagina”, lancia il concorso “Madonna Valnerina 2020”, una iniziativa rivolta a fotografi, pittori, scuole secondarie di primo e secondo grado. E rinnova “l’invito a tutte le donne, qualsiasi sia la loro età, a partecipare con uno scatto anche fatto in casa da inviare a info@lapagina.info insieme a nome e cognome, indirizzo e numero di telefono. I dati sono importanti perché la premiazione si farà in presenza dei vincitori stessi e la foto, quindi, deve essere attuale, non datata”. In caso di selfie, la Madonna vincente avrà diritto ad un premio di cinquecento euro più altre cinquecento (che serebbero altrimenti andate al fotografo).“Sono convinto che la nostra Valnerina sia la terra più bella ricca del mondo. Una grande operazione di identità ha bisogno di un’icona che ne simboleggi il significato più profondo, con un messaggio che sappia parlare al cuore, al sentimento, alla fantasia”. Ecco perché Raspetti pensa al volto “orribilmente bello”. “Madonna Valnerina, nella sua incarnazione reale e pittorica, vuol rappresentare simbolicamente la forza generatrice della donna”, afferma. Gli scatti dei volti di donna e i dipinti possono essere presentati entro dicembre e saranno valutati da una giuria specializzata.L’intento è cogliere nel viso di chi rappresenterà ogni anno la Valnerina i suoi bagliori, i suoi silenzi, la sua musica, l’incanto delle acque. La corsa ai selfie e ai ritratti è scattata. Chi vincerà sarà icona per due anni.