PERUGIA - Da oggi è ufficialmente entrata in una fase cruciale della sua carriera artistica la giovane cantautrice umbra, in arte Serena Mente, sbarcata sulle principali piattaforme digitali con il suo primo singolo. “Ma Anche No”, questo il titolo del brano, è intriso della leggerezza caratteristica del pop ma reso particolarmente intrigante da venature rock e da un approccio compositivo frizzante. Una canzone dedicata a tutti coloro che sono stanchi di aspettare: «è un invito a riprendere le redini della propria vita e a rimettersi al centro del proprio universo» spiega l’autrice.Il progetto inedito prende vita grazie alla collaborazione con il chitarrista e arrangiatore ternano. Inoltre Serena Mente è accompagnata nei concerti live anche daal basso ealla batteria. Gli stessi musicisti sono coinvolti anche nella lavorazione del suo primo EP, che uscirà nella prima metà del 2019.Umbra classe 1987, Serena Allegrucci ha intrapreso il suo percorso come cantante da oltre 15 anni. Dopo un’inizio di carriera nel mondo del musical, con partecipazioni in spettacoli come Rocky Horror Picture Show, Canterville, Winx Music Club e Una storia finita bene, ha già collaborato con importanti artisti quali. Nel 2016 ha ottenuto una menzione per “Outstanding Musicianship” durante la partecipazione alla clinics del Berklee College of Music di Boston in occasione di Umbria Jazz.