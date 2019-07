Addio presidente

Per tutti era il presidente. Lo era anche da prima che vestisse i panni del presidente del consiglio comunale con Paolo Rafaelli sindaco. Da sempre è stato il presidente della Polisportiva Farini. La squadra di calcio cresciuta all'ombra del Palazzone di viale Brin. Una società fondata insieme ai fratelli. Una famiglia, i Campili, cresciuta tra il Palazzone e il Grattacielo. Due palazzi che raccontano in pochi metri l'evoluzione storica della città. Il calcio ma soprattutto l'impegno in politica, con il Pci, e nel sindacato, con la Cgil alla Montedison dove lavorava. Consigliere comunale per oltre venticinque anni, l'ultima esperienza è stata con il primo Di Girolamo. L'addio a Claudio Campili, 83 anni, domani nella chiesa di Sant'Antonio a Terni alle dieci. Ultimo aggiornamento: 12:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA