PERUGIA «Zona San Marco-Conservoni, al posto bello. Tenete i cani al guinzaglio. Questa, ieri pomeriggio, l’ultima di decine di segnalazioni nelle ultime settimane. Segnalazioni di lupi, singoli o in coppia, che si spingono sempre più verso la città.

E se la zona da cui viene la segnalazione di ieri è in realtà sì vicina alla città ma anche alle macchie intorno a monte Tezio, con lo splendido esemplare di lupo fotografato dalle fototrappole che ci sono in zona soprattutto per quanto riguarda il possibile smaltimento illegale di rifiuti, nella zona di via San Pietrino qualche giorno fa i residenti hanno avuto decisamente contatti più diretti con due lupi.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo quanto si apprende, qualche giorno fa l’attenzione dei residenti della zona che si affaccia sull’area di Centova da una parte di via Settevalli dall’altra è stata presa dalla presenza del cadavere di un capriolo cui, letteralmente, «sembrava fosse stata staccata la metà del corpo». Una scena sicuramente raccapricciante, ma al tempo stesso sinonimo della presenza di uno o due lupi nella zona.

Il mistero è stato risolto qualche ora dopo quando, al calare della sera, due lupi sono stati visti aggirarsi nella stessa zona evidentemente alla ricerca dei resti del capriolo che però era stato tolto dal momento che si trovava vicino alle case e dunque anche per motivi di sicurezza qualche residente ha preferito far togliere la carcassa.

I due lupi, nella loro bellezza e nel fascino di un animale solitario e il più delle volte inafferrabile, sono stati così immortalati da alcune telecamere che erano state appositamente orientate per avere conferma della loro presenza in zona.

Immediata è partita poi la segnalazione alle autorità competenti, dalla quale i residenti hanno scoperto che non si tratterebbe di un unicum ma sarebbero al contrario diverse decine le testimonianze della presenza dei lupi nelle vicinanze della città con incursioni sempre più frequenti anche in aree popolate e relativamente vicine al centro quanto magari alla stazione.

Una situazione che chiaramente viene vissuta con molta apprensione da parte di chi si trova e si è trovato a tu per tu con uno o più lupi, soprattutto per la paura che l’animale selvatico genera. Anche se, va sottolineato, difficilmente il lupo attacca l’essere umano soprattutto se non vengono commessi atti inconsulti da parte degli umani.

«Tenere i cani al guinzaglio» è il consiglio e la raccomandazione che da ieri pomeriggio circola nelle chat di quartiere in zona San Marco, dopo che la foto del lupo immortalato dalle fototrappole tra domenica e lunedì ha preso a circolare.

Una raccomandazione sicuramente giusta, dal momento che è necessario prestare sempre la massima attenzione, ma come detto è anche molto importante evitare di non farsi prendere dal panico e mantenere sempre la calma qualora ci fosse un incontro ravvicinato con un lupo.