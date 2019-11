Lungo la E45 con 10mila euro falsi; tre arresti

TODI - La polizia stradale di Todi, nei pressi di Acquasparta, ha fermato un' auto con tre perosne a bordo. In auto diecimila euro falsi. Gli agenti nel corso dell’attività di controllo del territorio, notavano un’autovettura sospetta con a bordo tre uomini, decidendo di procedere al controllo. Dagli accertamenti emergeva che i tre occupanti, un cittadino italiano di 54 anni e due cittadini tunisini 23 anni, trasportavano numerose banconote false per un ammontare di oltre 10.000 euro. Inoltre, il cittadino italiano e uno dei due cittadini tunisini davano nomi falsi agli agenti. I tre sono stati arrestati per il reato di detenzione di monete false.

