Lunedì 23 novembre ancora un picchetto davanti alla portineria della Treofan

Lunedì prossimo, 23 novembre ancora un picchetto davanti alla portineria della Treofan di Terni, in Via Narni: la Rsu non vuole lasciare niente di intentato nel mantenere la conoscenza della vertenza che ha fatto perdere alla città un numero di posti di lavoro veramente notevole. Questa volte ci saranno anche le famiglie dei centiocinquanta lavoratori che hanno perso il posto di lavoro anche se, le contraddizioni alla Treofan non finiscono mai, sono ancora chiamati a presidiare la fabbrica vuota. Dice la Rsu: “Dalla 10 di lunedì l'assemblea permanente con presidio presso la portineria centrale del Polo Chimico, in Piazzale Donegani, a difesa della Storia e dell'innovazione del tessuto industriale ternano, a partire dal quello del Polo chimico, oltre alla presenza dei lavoratori e delle loro famiglie, invitiamo a partecipare tutta la cittadinanza, le istituzioni, i partiti politici, la stampa per sostenere la vertenza Treofan. La vertenza giocherà su due appuntamenti, quello tristissimo delle lettere di licenziamento e l'altro, auspicabile, di una qualche altra iniziativa industriale che possa rilevare la produzione o in alternativa la capacità dei lavoratori.

