Lunedì 10 Ottobre 2022, 07:30

PERUGIA - Caccia alla baby gang, alle baby gang. A chi comunque ha creato subito problemi al luna park, appena inaugurato. Ai Baracconi di Pian di Massiano, come sono familiarmente chiamati da generazioni di ragazzi.

Ebbene, tra quelli delle ultime generazioni c’è chi nella serata di sabato, a poche ore dal taglio del nastro ufficiale dell’edizione 2022, ha subito pensato di trasformare il divertimento in alta tensione.

Nella tarda serata di sabato, a chi si trovava in zona Pian di Massiano non sono sfuggiti i lampeggianti accesi di una pattuglia della squadra volante della questura, con gli agenti evidentemente impegnati in un intervento. Secondo quanto si apprende, il bilancio delle prime ore dei Baracconi parla appunto di varie scazzottate tra ragazzi molto giovani, con la polizia impegnata a ricostruire quanto accaduto. C’è da capire infatti se possano essere stati episodi singoli o in qualche modo collegati, almeno alcuni di loro, e anche ovviamente dare un volto a chi si è reso protagonista di questi fatti. Con la paura per la presenza sempre più ingombrante delle baby gang a fare capolino.

SUPER CONTROLLI

Proprio per questo motivo, il questore Giuseppe Bellassai ha dato mandato di organizzare un dispositivo importante di presidio e controllo nella zona del luna park che vede impegnate pattuglie di polizia, carabinieri, finanza e polizia locale. Per fare in modo che la festa per migliaia di bambini e di famiglie sia rovinata il meno possibile dall’azione di qualche balordo.