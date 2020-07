Lugnano in Teverina presenta Orienteering Drama, percorso-gioco per scoprire il borgo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUGNANO IN TEVERINA - Sarà inaugurato sabato 1 agosto alle 19 Orienteering Drama, un progetto innovativo di turismo culturale esperienziale. Ideato da Roberto Giannini e Rossella Viti, il lavoro è realizzato con il contributo della Regione Umbria, bando imprese creative POR FESR 2014-2020 azione 3.2.1. per il “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio”. Il progetto è vincitore per l'area sud ovest orvietana.Forniti di una mappa cartacea appositamente creata, i partecipanti di Orienteering Drama sono invitati a seguire un percorso-gioco che in venti tappe attraversa il borgo medioevale di Lugnano in Teverina. Si prende la mappa e si diventa viaggiatori, ognuno con i propri tempi e sensibilità, con la scelta delle strade e le tappe dedicate all'ascolto.Niente gara ma azione, esplorazione e osservazione, a cui si aggiungono le storie, il dramma, affidati alla sonorità di voci e suoni in cuffia a cui si accede tramite un Qr code, con l'obiettivo di suggerire all'utente una fruizione personalizzata del patrimonio culturale della borgo.Venti tappe compongono il percorso di gioco che consiste nell’individuare le 'lanterne' ovvero piccoli Qr code disposti lungo il tracciato. Ogni Qr code, aperto con la app, svela una storia da ascoltare: soggetto delle storie è Lugnano in Teverina con i suoi diversi attrattori, primo fra tutti proprio il borgo medioevale, con la Collegiata S. Maria Assunta e le altre chiese, poi il Museo Civico con la Necropoli dei bambini di Poggio Gramignano e la parte dedicata alla Grande Guerra, la chiesa di San Francesco e tutto il paesaggio intorno."Ma attenzione -spiegano gli organizzatori- le storie evocano, non descrivono, le voci sussurrano o cantano lasciando il compito al viaggiatore di raccogliere i diversi stimoli multi sensoriali che gli vengono incontro lungo la strada, elaborandoli in una nuova visione, in un'esperienza personale di ciò che lo circonda".“É al viaggiatore che ci rivolgiamo come nuovo autore del percorso -spiegabo ancora- perché nutrendosi della vita dei luoghi li restituisca in un nuovo sguardo”. Realizzato con uno staff di operatori creativi-artisti, specializzati nei linguaggi del teatro e della musica, delle arti visive e della comunicazione multimediale, il percorso 'parla' un linguaggio accessibile a tutti. È pensato per una fruizione individuale, ma si può partire in coppia o in un piccolo gruppo.Dopo aver ritirato la mappa originale, ogni utente può sviluppare il percorso, anche in più giorni. In ogni caso si sottolinea che, coerentemente con le attuali misure anti Covid, ogni utente dovrà essere munito del proprio smartphone completo di auricolari / cuffiette. In caso di difficoltà l'Organizzazione può fornire alcuni strumenti usa e getta. Il percorso resterà attivo fino al 31 Ottobre 2020 e riprenderà per le festività natalizie.Per la versione in inglese l'utente si può avvalere dei testi che scorrono sullo schermo dello smartphone, insieme alle voci in italiano, che danno il ritmo dell'ascolto. Per le specifiche sulle tappe, quali l’accessibilità per portatori di handicap, si deve contattare direttamente l'Associazione.