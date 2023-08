Lugnano in Teverina, vanno in pensione il comandante della stazione locale dei carabinieri e il suo vice. Il sindaco consegna le targhe al merito

LUGNANO IN TEVERINA Targhe al merito al comandante dei carabinieri Mario Carmelo Campanella e al suo vice, il brigadiere capo Gianni Varasi. Il sindaco di Lugnano Gianluca Filiberti nel corso di una cerimonia alla presenza della comandante della Compagnia di Amelia capitana Laura Protopapa, ha consegnato il riconoscimento ai due militari che vanno in pensione.

«Avete incarnato l'essenza dei servitori dello Stato contribuendo ad affrontare con professionalità tantissime situazioni che in alcune circostanze richiedevano anche un comportamento da buon padre di famiglia - ha detto il primo cittadino - siete stati una guida ed un esempio di correttezza per tutto il paese e così si è creato un legame indissolubile con tutta la comunità.

Grazie di cuore innanzitutto all’intera arma dei carabinieri, la cui presenza e operatività sul nostro territorio ha portato sempre al conseguimento di molteplici obiettivi fondati sull’affermazione della legalità e della sicurezza a servizio dei nostri cittadini».

Un sentito ringraziamento – ha continuato poi il Sindaco - al brigadiere capo Varasi, per il servizio prestato in questi anni. Una particolare riconoscenza al comandante Campanella. Sei stato sul nostro territorio sempre presente con abnegazione, serietà e anche con simpatia - ha sottolineato il primo cittadino - un punto di riferimento, un baluardo di legalità e sicurezza per l'intera comunità lugnanese. Hai condotto la stazione in maniera impeccabile, dal controllo del territorio ai servizi di ordine pubblico, sempre disponibile con tutti, ma fermo sui principi fondamentali della legittimità. Un vero esempio per tutti noi. La nostra comunità - ha concluso - sarà sempre aperta ed accogliente con voi, perché ne siete ormai parte integrante, soprattutto con la vostra schiettezza e amicizia che tutti hanno avuto modo di apprezzare in questi anni».