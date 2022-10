Lugnano in Teverina, flash mob fra gli olivi. Un gesto d'amore verso le piante che proteggono l'ambiente

Lugnano entra nell'Associazione Nazionale delle Città dell’Olio e nel circuito degli eventi dedicati. Il primo è in programma per il 30 ottobre. Una passeggiata di circa 8 km che parte dal Convento di San Francesco per poi raggiungere la Collezione Mondiale degli Ulivi Olea Mundi.

In mezzo all'uliveto, prenderà vita il flash mob #AbbracciaUnUlivo, un gesto condiviso e collettivo che servirà a manifestare con un atto dal grande valore simbolico l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente e l’impegno dell’intera comunità nella conservazione del paesaggio olivicolo e nel recupero dei terreni agricoli abbandonati.

Al ritorno è prevista una sosta al frantoio locale per una degustazione.



Nel pomeriggio nella sala consiliare del comune ci sarà la presentazione del libro "Olio e Salute" del dottr Francesco Poti, che illustra le qualità salutari e terapeutiche dell'olio Evo.

PROGRAMMA



Circuito Trekking Olea MundiOre 8,45 Ritrovo dei partecipanti al Parco del Monticello presso il Convento di San FrancescoOre 9,00 Partenza per la “Camminata tra gli Olivi” a piedi a cavallo ed in biciOre 10,15 Arrivo alla Collezione Mondiale degli Ulivi Olea MundiLectio Olea MundiIllustrazione della Capitale della Biodiversità Olivicola, passeggiando tra gli olivi provenienti da tutto il mondo, in un habitat naturale immerso nel verde descritto dai ricercatori custodi della biodiversità e impegnati nello studio per il miglioramento dell’Olivicoltura.Flash Mob #AbbracciaunolivoOre 12.30 Ritorno e visita all’ Oleificio Cooperativo Intercomunale di Lugnano.Degustazione nel locale del frantoio “LA GENUINITA’ DEI SAPORI”Ore 13,30 “L’Olio in Tavola” Pranzo nei ristoranti localiOre 16,00 Sala ConsiliarePresentazione del Libro “Olio e Salute “A cura del dottor Francesco Poti