Lugnano in Teverina, elezioni comunali. Dimiziani corre da solo. «L'avversario da battere è lo spopolamento»

LUGNANO IN TEVERINA Elezioni comunali: il candidato è uno solo ma la vera sfida è contro lo spopolamento. Alessandro Dimiziani, attuale vicesindaco e candidato alla guida del suo comune, lo sa bene e per questo sta già collezionando proposte e iniziative per invertire la rotta. A far suonare il campanello d'allarme, la discesa della popolazione sotto quota 1.400. «Purtroppo - spiega lui stesso - l'anno scorso ci sono stati soltanto due nuovi nati, quest'anno quattro, ma non basta. L'età media della popolazione è alta e i decessi superano di gran lunga le nascite. Per questo, dobbiamo impegnarci per far si che i giovani che abbiamo scelgano di restare a Lugnano, e tanti altri decidano di venire a viverci». Per farlo, Dimiziani sta elaborando un piano. «A questo proposito - spiega - stiamo elaborando un progetto di edilizia residenziale destinata alle giovani coppie, un’ipotesi di convenzione con i proprietari degli immobili sfitti. A livello logistico è allo studio la possibilità di istituire una navetta che colleghi Lugnano ad Attigliano dove c'è la stazione ferroviaria per i pendolari che lavorano su Roma. Abbiamo pensato che potrebbe essere un incentivo per scegliere di vivere in un bel posto senza sacrificare la comodità. E ancora allestire spazi per lo smartworking e coltivare ulteriormente i contatti con le università americane». Ultimo ma non ultimo, coltivare il turismo delle radici. «Come comune - chiude - abbiamo partecipato al bando del Ministero degli Esteri dedicato agli italiani di seconda, terza e quarta generazione che si sono trasferiti all'estero e vogliono riscoprire le proprie radici italiane visitando i paesi di origine, e siamo rientrati fra i 900 comuni italiani sotto i 5.000 abitanti beneficiari dei fondi. Nell'immediato abbiamo in programma già quattro eventi»

