Lugnano, alla scoperta della Collezione Mondiale degli Ulivi. La Valle Incantata aspetta le famiglie

Lugnano invita le famiglie nella Valle Incantata, il progetto che mette in rete tutti gli attrattori culturali del territorio ternano. L'appuntamento è per domenica 23 ottobre 2022 alle 10,30, per una giornata fra gli ulivi della Collezione Mondiale Olea Mundi.

Un vero e proprio tempio naturalistico di circa milleduecento olivi appartenenti a quattrocento varietà diverse con piante che provengono da oltre ventuno paesi del mondo, dove il Cnr di Perugia ed il Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria 3-A, studiano il comportamento di questi alberi.

Titolo dell’evento è Che cos’è la biodiversità? / Famiglie nella Valle Incantata – la collezione mondiale degli ulivi Olea Mundi!



Consigliato per famiglie con bambini a partire dai 6 anni

Prenotazione obbligatoria chiamando al numero 350 0927385 349 6602285

a cura di Luniano cooperativa sociale

La Valle Incantata

https://lavalleincantata.comune.terni.it/