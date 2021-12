Lugnano punta su Olea Mundi, ricercatori a convegno su olio e turismo

LUGNANO IN TEVERINA Un convegno sull'olio e sulle possibilità di sviluppo turistico di un settore, l'agraolimentare, che spicca per la capacità di innescare sinergie trasversali. Sabato 11 dicembre, allo Spazio Fabbrica di Lugnano, insieme ai ricercatori del Cnr di Perugia e quelli del Parco Tecnologico 3-A si terrà una giornata approfondimenti dedicata allo sviluppo integrato delle piccole realtà che uniscono l’unicità delle produzioni agroalimentari alla capacità di trasformare un attrattore in una vera e propria opportunità di crescita sociale ed economica.

Ospite di onore della giornata sarà Osvaldo Bevilacqua giornalista, autore e conduttore televisivo, storico protagonista della trasmissione Sereno Variabile.

Recentemente con una cerimonia al Senato l’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia ha conferito al noto giornalista, il riconoscimento di Ambasciatore in Italia e nel Mondo.

Nell’incontro che si terrà sabato a Lugnano al teatro Spazio Fabbrica l’Amministrazione Comunale conferirà al giornalista nato ad Orte l’Ulivo d’onore della collezione mondiale in adozione perenne.

Inoltre verranno consegnate le adozioni onorarie degli ulivi umbri della collezione Olea Mundi ai sindaci dei borghi più Belli d’Italia in Umbria presenti ed alle autorità regionali presenti.