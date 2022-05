Lugnano, per il «Maggio dei libri» si attraversa la storia d'Italia tra la vita di Mazzini e quelle dei garibaldini del paese

LUGNANO IN TEVERINA Un’occasione per riflettere sulla storia, e si come tocchi ognuno di noi: questo è l’evento su Giuseppe Mazzini organizzato a Lugnano in Teverina per domenica 29 maggio alle ore 17. La conferenza è stata pensata nell’ambito dell’iniziativa «Maggio dei Libri», ed è stata organizzata in collaborazione tra il Comune e Unitrè. A portare gli ascoltatori tra le pieghe della storia, alla ricerca delle tappe che hanno portato a un’Italia unita sarà il professor Sergio Bellezza, che traccerà a che i contorni del Mazzini politico e del filosofo. Ma la storia lascia ovunque le sue tracce, anche in un piccolo borgo: così, dopo la conferenza, sarà possibile immergersi nella visita guidata al museo della Grande Guerra e fare trekking storico sulle tracce dei garibaldini di Lugnano, Roberto e Florindo Dimiziani e la contessa Matilde Bernasconi, nei luoghi dove vissero. Florindo Dimiziani si distinse per il suo valore nella cruciale battaglia di Custoza, ottenendo la medaglia d’argento al valore militare; la contessa fu figlia del medico che curò Garibaldi a Caprera, incaricato dal ministro Luigi Cairoli, come testimoniano alcune lettere; Roberto Dimiziani, infine, partecipò alla campagna dell’Agro Romano ricevendo la medaglia di bronzo.