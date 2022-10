Lugnano, la Cena del Ghetto diventa solidale. Donazione all'Airc nel mese della prevenzione del tumore al seno

Un successo, la cena dell'edizione 2022 grazie al quale si è materializzata una donazione alla ricerca. Protagonista la "Cena del Ghetto" o "cena in discesa" che ogni anno si svolge al Lugnano in teverina intorno a Ferragosto. Grazie al grande numero di partecipanti, gli organizzatori hanno deciso di donare una parte del ricavato alla Fondazione Airc.

«Carissimi simpatizzanti e sostenitori - ha annunciato il comitato - come promesso abbiamo provveduto ad eseguire il conferimento di solidarietà annunciato. Teniamo a sottolineare, che questo gesto non è il dono del Comitato Cena del Ghetto o "Cena in Discesa" di Lugnano in Teverina ma è innanzitutto il vostro dono, quale traccia della vostra partecipazione all’evento. Complicità senza la quale non sarebbe stato possibile concretizzare la devoluzione desiderata.

Compiere una buona azione, nel tempo rilascia sempre effetti positivi che come per magia, si propagano invisibilmente restituendo nei confronti di chi li ha compiuti, benefici tangibili. Dunque, a noi organizzatori il compito di aver fatto da tramite in questo progetto solidale, e a voi che avete contribuito economicamente partecipando alla Cena del Ghetto. Il merito di donare gioia e speranza di guarigione a chi veramente ne ha bisogno».