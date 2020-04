Lugnano, guarisce la prima contagiata dal Covid-19

Ottime notizie dal fronte Coronavirus. A Lugnano in Teverina c'è la prima guarigione. A dare l'annuncio in un videomessaggio alla cittadinanza lo stesso Sindaco Gianluca Filiberti. Si tratta della prima persona che in paese aveva contratto il virus. Una signora di sessantacinque anni che nelle scorse settimane aveva avuto necessità di un ricovero all'Ospedale Santa Maria di Terni per motivi del tutto diversi dal virus e che successivamente era stata scoperta positiva al Covid-19. Nell'incertezza circa il momento e le modalità di contagio, come da protocollo erano stati sottoposti ai controlli anche i familiari. Due dei quali risultati poi positivi ma in buone condizioni di salute, tanto che stanno trascorrendo la quarantena contumaciale presso la propria abitazione. "Per la nostra concittadina invece -ha spiegato Filiberti- tutto risolto. E' tornata oggi a casa ed è clinicamente guarita. Questo vuol dire che entrambi i tamponi (quelli che si effettuano a distanza di 24 ore per ratificare le guarigioni ndr) sono risultati negativi. Le altre due persone -precisa- sono in ottime condizioni di salute. Speriamo che a breve anche per loro ci sia il responso di guarigione, in modo da poter riportare Lugnano a zero casi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA