Luglio, piaceri a prova di Covid

Un luglio atipico, un’estate anomala, ma ricca di eventi in tutta sicurezza, a prova di Covid. Si apre un fine settimana da trascorrere con amici e la famiglia tra tanti appuntamenti. Tra mostre, eventi musicali nei luoghi della cultura della città, omaggi ai grandi della letteratura contemporanea e cinema sotto le stelle, ce n’è per tutti i gusti. Non mancano appuntamenti di trekking urbano a spasso per la città alla scoperta delle storie dei personaggi intellettuali che hanno animato la storia e la vita di PerugiaARTEContinua alla Galleria nazionale dell’Umbria la più ampia monografica dedicata a Taddeo di Bartolo. Curata da Gail E. Solberg, la più accreditata studiosa del pittore, la mostra presenta circa cento tavole del pittore senese, in grado di ricostruire l’intera sua parabola artistica, dalla fine degli anni ottanta del Trecento, fino al 1420-22, con prestiti provenienti da prestigiosi musei internazionali. Orari: da mercoledì a venerdì: 14-19.30, sabato e domenica: 8.30–19.30 (ultimo ingresso ore 18.30).MUSICARipartono, seppur in modo digitale, gli appuntamenti culturali della Fondazione Ranieri di Sorbello. Da venerdì 24 sulla pagina facebook della Fondazione alle ore 18, verranno inseriti dei video inediti con letture e immagini. Venerdì 7 agosto una piccola chicca in occasione dei 4 giorni di Umbria jazz 2020, sarà possibile vedere il video di un inedito concerto Jazz all’interno del Pozzo Etrusco.OMAGGIO A CAMILLERIEvento organizzato dall'Associazione Culturale Clizia, promosso dall'assessorato alla Cultura per ricordare il grande scrittore italiano scomparso il 17 luglio 2019. Si potrà seguire l’evento in diretta, venerdì, dalle 18, sulla pagina Facebook Museo civico di Palazzo della Penna.MODA E BOLLICINETornano gli eventi firmata dall’imprenditrice della moda Ilenia Votini. Giovedì 30 luglio, il tempio del vintage, anche quello di lusso, si trasferisce temporaneamente al numero 51 di corso Vannucci nel negozio Anilù per una giornata all’insegna dello shopping. Per l’occasione, Ilenia presenterà la nuova capsule di borse da lei firmata: un tripudio di colore e materiale made in Italy di alta qualità.CORSO GARIBALDI IN FESTAVenerdì, in tutta sicurezza, torna la Notte Brava in corso Garibaldi. Promossa dagli esercenti del corso, le associazione Vivi Il Borgo, YaBasta Perugia, una serata da trascorrere all’insegna del cibo senza confini e della musica. Dalle 19 inaugurazione della “piazza condivisa”, ovvero piazza Lupattelli, dovei ristoratori della via allestiranno con dehors. Dalle 22:30 concerto in Piazza Lupatteli con Musica Muta, alle 21 all’altezza Sapore Greco con Andrea Tito Esposito Songwriter e chitarrista slide. Dalle h 20 selezioni musicali in vinile a Il Giardino, via dei Pellari. Sabato al via al Mandela Day con una festa in tema africano.VIA DELLA VIOLADa oggi fino a sabato, dalle ore 19 alle 23 in via della Viola si terrà la prima edizione di Alchemika Jazz, interventi musicali e non solo per il quartiere. Musica ma anche piccole esperienze di teatro partecipato.TREKKING URBANODomenica una passeggiata “sul calar del pomeriggio” a cura di MeravigliArti in Umbria, tra le vie della città per raccontare storie di nobili donne, intellettuali, imprenditrici e signore di malaffare che animarono la storia e la vita di Perugia. La visita si chiama “Storie di donne a Perugia. Nobili, mala femmine, intellettuali e imprenditrici dal ‘400 al ‘900”, si parte alle 17.30 dalla Fontana Maggiore. Costo 10 euro, prenotazione obbligatoria a meravigliarti.inumbria@gmail.com.CINEMA SOTTO LE STELLEAl cinema Frontone sarà la volta oggi “La volta buona”, domani di “l’Ufficiale e la spia”, sabato “Trolls world tour” e domenica “Gli anni più belli”. Da oggi a domenica, continua la programmazione dell'Arena di Perugia al Parco dell’Arringatore a Pila con i film “Piccole donne”, “Martin Eden”, “La donna elettrica” e “il richiamo della foresta”. Biglietti online www.postmodernissimo.com