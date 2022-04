Sabato 9 Aprile 2022, 00:52 - Ultimo aggiornamento: 11:08

PERUGIA Tragedia in Giordania: venerdì poco dopo le 19 per cause in fase di accertamento tre giovani umbre, una di Foligno e due di Perugia, sono rimaste coinvolte in un terribile incidente stradale, ma i dettagli ancira non sono ben conosciuti. La folignate, 31 anni, è deceduta. Le altre due sono ricoverate in terapia intensiva nell’ospedale di Amman. La vittima è Lucia Menghini, 31 anni anestesista tirocinante. Al momento resta ancora tutta da definire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le tre umbre, erano in Giordania per una vacanza. Erano partite domenica scorsa e dovevano tornare in Italia domani. Tutte e tre sono tirocinanti anestesiste. Una delle ultime foto postate da Lucia la ritrae a Petra tre giorni prima dell'incidente.

