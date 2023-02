Guardare oltre i nostri confini per capire cosa accade nel resto del mondo e quali siano oggi le condizioni delle donne in paesi critici come l’Iran e l’Afghanistan. La giornalista Lucia Goracci, inviata di guerra della Rai, al Caffè Letterario – spazio Digipass della Biblioteca Comunale di Terni ha incontrato lettori e curiosi il 2 febbraio alle 19 per racconatre le sue esperienze e per spiegare cosa sta succedendo alle donne in Iran.

Roberto Vicaretti, giornalista di Rai News 24, ha moderato l’incontro organizzato da Safa (Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria), Soroptimist International d’Italia – Club di Terni e Bct. Sono intervenuti l’assessore alla cultura del Comune di Terni, Maurizio Cecconelli, il direttore generale di Arpa Umbria, Luca Proietti e la presidente del Club di Terni del Soroptimist International, Stefania Capponi.