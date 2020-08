NARNI- Grande successo per la decima edizione dell’International Festival Luci della Ribalta. In questi primi giorni è stata registrata una grande affluenza di pubblico tra cui turisti, amanti della musica classica e cittadini di Narni, che anche quest’anno confermano il loro affetto verso la manifestazione. «Sono molto soddisfatta – dichiara il direttore artistico Anais Lee - perché riesco a sentire l’abbraccio del pubblico e delle istituzioni, che cresce anno dopo anno e questo mi rende orgogliosa». «Mi piacerebbe poter ingrandire il Festival – annuncia il soprano – e far diventare l’agosto di Narni un grandissimo contenitore culturale capace di attrarre il pubblico da tutta Europa». Ogni anno le strutture alberghiere del borgo medievale vanno in overbooking durarne il periodo in cui si svolge la manifestazione. «Per un progetto così ambizioso ci sarebbe bisogno di strutture nuove che possano ospitare un numero maggiore di persone – dichiara Anais Lee - sarei molto contenta se trovassimo un modo con l’ amministrazione comunale di Narni, per rendere questo sogno una realtà».

“Luci della Ribalta” è da anni un punto di riferimento per la musica classica, capace di valorizzare il patrimonio artistico culturale locale. Ne sono esempi gli eventi organizzati alla Rocca Albornoz, al San Domenico Auditorium Bortolotti, a Palazzo Pressio Colonnese di Terni, alla Corte del Palazzo Comunale ed al Chiostro di Sant’Agostino di Narni.

La musica non è la sola protagonista. Dal 14 al 27 è allestita una mostra nelle cappelle laterali del San Domenico insieme all’Associazione Culturale ArteM. «È bello vedere come dopo 10 anni continua e aumenta la collaborazione con gli enti culturali sul territorio» - commenta Anais. Due saranno le serate in cui il teatro si fonderà con la musica, il 24 agosto a Palazzo Pressio Colonnese di Terni e il 27 alla Corte del Palazzo Comunale di Narni, entrambe con la regia di Matteo Tarasco. Spazio anche al cinema e alla cultura coreana, con la proiezione, il 25 agosto a Piazza dei Priori, di “A Taxi Driver”, un film vincitore di numerosi premi che ha lo stesso protagonista del premio Oscar 2020 “Parasite” e con una proiezione di videoclip di cucina coreana dal 14 al 27 agosto presso la Loggia dei Priori di Narni, in collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia.

