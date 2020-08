"Luci della Ribalta" sbarca a Terni e rinnova le collaborazioni con il territorio e con l'Istituto coreano di cultura

Il Festival Luci della Ribalta continua a emozionare il pubblico.

Applausi e tante emozioni per il ritorno sul palcoscenico di Narni del Quartetto EOS il 23 agosto a San Domenico – Auditorium Bortolotti. I 4 giovani talenti tornano per il terzo anno consecutivo ad intrattenere il pubblico del Festival, questa volta tra le note di Beethoven e Schubert. “È sempre un piacere per noi rivivere l’atmosfera magica di Narni e del Festival, anche quest’anno in cui ci sono le difficoltà legate alla pandemia. Speriamo che il prossimo anno tutto sarà tornato alla normalità” commenta il primo violino Elia Chiesa.

Il Festival prosegue con un’importate novità. Nella serata del 24 agosto l’Associazione propone una location inedita: il Palazzo Pressio Colonnese di Narni. Questa prestigiosa dimora storica è stata concessa da Emilia Riffelli Bartolucci, che ha voluto condividere il palazzo per uno spettacolo teatrale e cantato basato sul testo del Don Giovanni, in occasione della ricorrenza dei 250 anni dal passaggio di Mozart a Terni e Narni. Il palazzo risale al 1500 e detiene un’importanza storica e artistica di rilievo: ha visto passare i più grandi dotti della scienza, della filosofia, letteratura e vi hanno soggiornato attori, pittori, poeti e artisti. È una struttura finemente restaurata e conservata con il massimo del rispetto verso le sue origini. Ospita numerose opere d’arte come l’affresco della madonna con il bambino di Sebastiano Flori, allievo prediletto di G. Vasari.

Commenta con riconoscenza il direttore artistico del Festival Anais Lee: “Ringrazio tanto Emilia per aver scelto di condividere questo spazio con noi. Non è facile trovare persone come lei così sensibili all’arte e alla musica, spero davvero che la nostra collaborazione continuerà anche nei prossimi anni”.

Una collaborazione consolidata è invece quella con l’Istituto Culturale Coreano in Italia, che da 4 anni porta un assaggio della cultura coreana a Narni. Il 25 agosto avrà luogo a Piazza dei Priori di Narni una proiezione della pellicola “A Taxi Driver” vincitrice di numerosi premi e apprezzata dalla critica e dal pubblico. Sulla scia del successo del premio Oscar 2020 “Parasite” che ha incuriosito il pubblico riguardo il cinema di questa nazione, viene proposto questo film Sudcoreano. Il protagonista Song Kang-ho è lo stesso per entrambe le pellicole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA