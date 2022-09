«Luce dentro»: al Caos la presentazione della raccolta poetica di Gabriela Silenzi nata dall'incontro con la scultura

TERNI Arte che germoglia da altra arte: ecco il principio dietro «Luce dentro», la seconda raccolta poetica di Gabriela Silenzi uscita presso Gambini Editore da pochi mesi, che sarà presentata al Caos sabato 18 settembre alle 18. «Poesia e scultura dialogano e si intrecciano come trama e ordito nella tessitura di un arazzo» spiega Isabella Gambini, l’editrice, in una nota. «Le parole sono di Gabriela Silenzi, a cui l’incontro fortuito con le opere di Alessandra Aita ha ispirato liriche intense. In questa raccolta, materia e spirito, corpo e anima, si richiamano e integrano in un generativo e reciproco scambio. Corpo sono le sculture dell’artista, create con legno di recupero, che predispongono il percorso di forgiatura della parola poetica». Le sculture dell’artista lombarda, realizzate principalmente con legno di recupero, hanno ispirato in modo naturale all’autrice liriche che parlano dell’io, del rapporto dell’uomo con sé stesso, ma anche del rapporto con l’altro e l’umanità in generale, in un percorso segnato da parole chiare e ottimiste che punta all’amore e alla conoscenza di sé, ma non glissa su temi ruvidi e difficili come la solitudine e la fragilità. Il messaggio finale di questa poesia è la speranza: è ciò che anche all’incontro al Caos, nella sala dell’Orologio, si vorrà trasmettere ai presenti, grazie all’intervento dei presenti: non solo l’autrice che parlerà in prima persona del suo lavoro, e Mara Quadraccia, che chiarirà il rapporto tra arti figurative e parole, ma anche lo spettacolo dell’attrice Silvia Venturi e del musicista Alessandro Deflorio, che forniranno al pubblico una interpretazione di alcuni testi della raccolta poetica.