"Luce", la mostra arriva a Narni per "illuminare" i tesori culturali umbri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Narni è la quinta tappa per la mostra itinerante «Scoprendo l’Umbria: Luce». Il progetto fotografico della Regione Umbria, prodotto da Sistema Museo, ha visto il fotografo Marco Giugliarelli realizzare delle immagini, che a Narni approderanno e saranno visibili alla Rocca Albornoziana, per «illuminare», come suggerisce il titolo, ma soprattutto per «guardare sotto un’altra luce» i luoghi culturali e spesso poco conosciuti della regione. La mostra si compone di dieci foto di grande formato per promuovere i luoghi meno noti del sistema dei beni culturali umbro, è realizzata con la collaborazione del Comune di Narni e della Provincia di Terni; sarà inaugurata venerdì 13 settembre alle ore 18 per rimanere visitabile fino a domenica 3 novembre. Negli scatti di «Luce» i veri protagonisti sono i dettagli, le suggestioni e le emozioni, in cui è contenuto un invito ad immergersi in centinaia di proposte e curiosità. Dal 14 al 22 settembre la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30, mentre dal 23 al 30 non sarà possibile visitarla il martedì. Per ottobre e novembre le aperture sono programmate dal venerdì alla domenica e per i festivi, dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 18.