Lucarelli torna con un pareggio. La Ternana fa 0-0 a Palermo

PALERMO - Il ritorno di Cristiano Lucarelli sulla panchina della Ternana è positivo. I rossoverdi pareggiano 0-0 a Palermo, anche se ai punti avrebbero meritato la vittoria al punto che il migliore in campo è stato il portiere rosanero Pigliacelli che nel primo tempo è decisivo su due colpi di testa di Mantovani e Diakitè a seguito di altrettanti corner calciati da Palumbo. Lo stesso centrocampista pennella un angolo ancora per Diakitè che colpisce il palo.

Nella ripresa è Partipilo che per due volte costringe alla parata Pignacelli. Nel recupero Iannarilli compie due interventi decisivi su Vido.

Come desiderava Lucarelli, i rossoverdi hanno stretto i denti per giocare una gara tutta gambe e cuore. Domenica prossima partita decisiva per il rilancio in classifica contro il Benevento.

PALERMO-TERNANA 0-0

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (27′ st Di Mariano), Segre (1′ st Saric), Gomes, Broh, Masciangelo (1′ st Aurelio); Brunori (27′ st Soleri), Tutino (38′ st Vido). A disp.: Massolo, Orihuela, Damiani, Buttaro, Verre, Bettella, Lancini. All. Lanna (Corini squalificato)

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sørensen, Mantovani (38′ st Bogdan); Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado (28′ st Martella); Palumbo (38′ st Capanni); Partipilo, Falletti (28′ st Defendi, 31′ st Paghera). A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Ferrara, Ferrante. All. Lucarelli

ARBITRO: Miele di Nola

NOTE: ammoniti Corrado, Aurelio, Vido. Recupero tempo pt 1', st 4'