La prima volta del mister. Cristiano Lucarelli, neo allenatore rossoverde sta incontrando in queste ore, tutti i giocatori della Ternana all'antistadio. Gli allenamenti vengono scaglionati per gruppi, secondo le regole di prevenzione per il Covid19. Nella foto di Angelo Papa il debutto del mister.

Ultimo aggiornamento: 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA