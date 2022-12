Terni, il M5S: «l'ex allenatore della Ternana Lucarelli diventi cittadino onorario»

E dopo Bandecchi anche Lucarelli cittadino onorario di Terni. La proposta depositata ieri in Consiglio comunale è del M5s ed è chiaramente provocatoria, ma trasmette un dualismo che si fa subito politico. In particolare per la virata a sinistra che il M5s sta prendendo a Terni in vista delle elezioni comunali. Ed ecco allora una prima conferma della svolta a sinistra, con la proposta di fare anche il compagno Lucarelli cittadino onorario dopo aver consegnato la civica benemerenza a patron Bandecchi, sicuramente più a destra dell'ex allenatore della Ternana. La motivazione è semplice quanto affilata per il suo sottinteso, «Lucarelli è l'allenatore della Ternana dei record che ha riportato i rossoverdi in serie B», propongono i 5s. E che patron Bandecchi ha cacciato via su due piedi, il sottinteso che cavalca la pancia di una parte delle tifoserie delle Fere che non perde occasione per rinfacciare al vulcanico presidente la decisione, dopo ogni sconfitta. Una spaccatura che si riflette anche in città, in particolare da quando Bandecchi ha annunciato la sua candidatura a sindaco, mandato in tilt il centrodestra.

LE REAZIONI



«Apprezzo la proposta e la esaminerò seriamente ma in sincerità credo che vada evitata ogni strumentalizzazione del mister», commenta Alessandro Gentiletti di Senso Civico che ricorda «comunque non ho votato nemmeno quella di Bandecchi». Sposa la proposta del M5s, il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi: «La proposta mi trova totalmente d'accordo. Il mister ha rappresentato per Terni il raggiungimento di traguardi sportivi di notevole importanza». Anche la capogruppo di Forza Italia, Lucia Dominici, vede di buon occhio la proposta: «Se l'abbiamo data a Bandecchi perché no darla anche a Lucarelli che ha vinto sul campo?». Più tiepidi gli alleati del centrodestra: «Seguiremo il corso previsto dal regolamento», dice Federico Brizi, capogruppo della Lega. «Faremo le nostre valutazioni a tempo debito», aggiunge Patrizia Braghiroli.© RIPRODUZIONE RISERVATA