Venerdì 28 Aprile 2023, 00:35

Adesso, per il bene della Ternana, l'allievo deve fare uno sgambetto al suo maestro. O almeno, deve provare a farlo. Cagliari-Ternana, di domenica 30 aprile, non è solo una sfida cruciale per la squadra di Cristiano Lucarelli in cerca di punti tranquillità. E' anche il primo incrocio, da avversari in panchina, tra l'allenatore livornese dei rossoverdi e Claudio Ranieri, oggi alla guida tecnica di sardi ma che lo allenò in Spagna quando era calciatore. Lucarelli, infatti, vanta in carriera una stagione, nemmeno tanto fortunata per motivi fisici, nel Valencia allenato proprio da Ranieri. Stagione 1998-99. Lucarelli, dopo il suo primo anno in serie A all'Atalanta e i 10 gol in 10 presenze in Nazionale Under 21, accettò la chiamata degli spagnoli. L'idea di giocare nella Liga era affascinante. E accettò la chiamata proprio di Ranieri. Anche se ad oggi Lucarelli ricorda ancora con piacere quell'annata al Valencia, le cose non andarono benissimo. L'allora attaccate toscano interruppe la sua avventura per colpa di un brutto infortunio al ginocchio, fermandosi a 12 presenze in campionato e a un solo gol, segnato a Saragozza, nella partita in trasferta vinta dalla sua squadra per 4-1. E così, dovette guardarsi per un ampio raggio di quella stagione le partite dalle tribune, mentre la sua squadra arrivava quarta, ma soprattutto vinceva la "Coppa del re". Dopo quel prestigioso trofeo vinto insieme, le strade di Lucarelli e Ranieri si separarono, Allievo e maestro seguirono direzioni differenti. Lucarelli tornò in Italia e andò a giocare al Lecce, Ranieri continuò fino al 2004 tra Spagna e Inghilterra, prima di continuare il suo peregrinare europeo (con ritorni in Italia con Juventus, Inter, Roma e Parma) e vincendo anche il campionato inglese con il Leicester, in una vera e propria impresa sportiva. Domenica si stringeranno la mano per una partita dove la posta in palio è alta per entrambi. Se Ranieri cerca di consolidarsi in quella zona playoff nella quale il Cagliari è pienamente dentro, Lucarelli ha bisogno di fare punti per uscire da quello scomodo limbo in bilico tra playoff e playout, che ha già suscitato fin troppe polemiche in casa rossoverde. La Ternana va a Cagliari senza Francesco Di Tacchio squalificato, mentre è da verificare la possibilità che Mamadou Coulibaly, rientrato in gruppo mercoledì, possa tornare a giocare tutta una partita, visto che viene dal problema muscolare ai flessori. Ma oltre al centrocampo, potrebbe crearsi un nuovo problema in difesa. Torna a disposizione Valerio Mantovani dopo la squalifica, ma è in dubbio la presenza di Fredrik Sørensen. Anche ieri il danese si è allenato a parte e si è sottoposto a terapie, per una distorsione al ginocchio destro rimediata con il Venezia. Bisognerà vedere come starà domenica e valutarlo tra oggi e domani. Ancora non è rientrato nemmeno Marco Capuano. Dunque, si profila una riconferma per Luka Bogdan.