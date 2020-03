Luca Diotallevi riconfemato presidente dell'Azione Cattolica Diocesi di Terni-Narni-Amelia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Diotallevi rincofermato presidente diocesano dell'Azione Cattolica della Diocesi di Terni-Narni-Amelia. Sessant'anni, professore ordinario in Sociologia presso l'Università di Roma Tre, Diotallevi ha ricevuto dalle mani del vescovo Giuseppe Piemontese il secondo mandato per il triennio 2020-2023.Fin da giovane, il professore ha fatto parte dell’Azione Cattolica diocesana ricoprendo anche ruoli direttivi. Molto conosciuto e stimato nell'ambiente, è membro del consiglio pastorale diocesano da quattro mandati. È vicepresidente del Comitato scientifico-organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani ed è stato direttore scientifico dell’Osservatorio SocioReligioso presso la Conferenza Episcopale Italiana. Giornalista pubblicista ha collaborato con La Voce, Avvenire, Corriere della Sera e altre testate nazionali.“Il Signore Benedica tutti gli appartenenti all’Associazione – scrive il vescovo Piemontese al nuovo presidente – e renda fecondo il vostro impegno e la vostra testimonianza”.“Durante l’assemblea - prosegue il vescovo – sono emerse delle sottolineature sugli impegni, obiettivi e stile dell’associazione, in particolare l’apertura all’aspetto caritativo, alle persone con disabilità di ogni tipo, nel costruire ponti associativi sia nell’Azione cattolica che a livello diocesano e parrocchiale con gruppi, associazioni e movimenti, ma anche nello sviluppare la dimensione popolare dell’Associazione, prestando maggiore attenzione a persone semplici nelle relazioni, nel linguaggio e nel coinvolgimento, nel farsi protagonisti nell’attuazione delle conclusioni della visita pastorale nelle parrocchie e nella diocesi ed un’attenzione particolare ai giovani, che vi invito a perseguire con sollecitudine”.