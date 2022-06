Love Film Festival: tre giorni di film e incontri a Palazzo dei Priori, con un focus sul tema della Giustizia

PERUGIA - Si aprirà venerdì l’ottava edizione del Love Film Festival, kermesse dedicata al mondo del cinema che proporrà proiezioni, incontri e dibattiti nella suggestiva cornice di Palazzo dei Priori fino a domenica. Un’edizione che metterà al centro il tema della giustizia, nell’anno in cui ricorrono anniversari come quelli delle stragi di Capaci e Via D’Amelio oltre alle vicende di Tangentopoli. Giustizia che non può non riguardare anche il tema dell’acqua, come ha ribadito con forza Tiziana Bonfiglio, amministratrice delegata di Umbra Acque che supporta la manifestazione: «Non si può parlare del tema della giustizia sociale senza prendere in considerazione il tema dell’accessibilità all’acqua, l’importanza della riduzione degli sprechi e la diffusione della consapevolezza, anche in vista di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente siccitosa».

Il Love Film Festival 2022 partirà venerdì alle 10.00 con la conferenza d’apertura che vedrà presenti gli attori Don Most e Madalina Ghenea, oltre alla presidente della Global Thinking Foundation Claudia Segre. A seguire la fase finale del concorso “GLT Merit Award 2022” che si chiuderà con la proiezione del corto vincitore tra le seguenti Nomination: “Buonacreanza” di Gianfranco Antacido, “Free town” di Pietro Malegori, “L’avversario” di Federico Russotto, “Nurradin” di Daniele Trovato e “Uruguay” di Andrea Simonella. Quindi l'incontro dal titolo “Da the social dilemma a silk road: il cinema fa scuola di cybersecurity” con il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’assessore regionale Cultura e Turismo Paola Agabiti, il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, Franco Cicogna di Pegaso 2000, Anna Loretoni dell'Università Sant’Anna di Pisa, la Presidente della Global Thinking Foundation Claudia Segre e il direttore artistico del Love Film Festival Daniele Corvi. Alle 17.30 proiezione in anteprima del docufilm “Libere di… VIVERE” di Antonio Silvestre e in chiusura, alle 21.00, l’atteso incontro con l’attore e regista Don Most, noto per aver interpretato il personaggio di Ralph Malph nella celebre serie Happy Days. Prevista una sua performance canora prima della proiezione, in anteprima nazionale, del suo film “Moola” (alla Sala dei Notari).

Sabato alle 10.00 evento sulla legalità in occasione della VI edizione del Torneo Nazionale di Basket Forense “Insieme, per non dimenticare”. Alle 16.00 proiezione del documentario “Watermark”, girato interamente in Umbria, alla presenza di Daniela Fazzolari, Daniel Mc Vikar, il regista e la produzione; alle 17.30 il “making of” dedicato al film “Soldato sotto la luna” di Massimo Paolucci e a seguire quello del film “Uomini da marciapiede” di Francesco Albanese.

Domenica alle 10.00 la proiezione di “Criminali si diventa” di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli, mentre alle 12.00 presentazione del libro “Il sorpasso d’Italia” di Gerry Guida e Fabio Melelli. Nel pomeriggio altra presentazione del libro “Pentcho” con Salvatore Maria Micciché, Francesco Gatti e Antonio Salvati. Alle 18.00 proiezione del docufilm “Ostaggi” di Alessandra Bruno e poi l’evento conclusivo che vedrà protagonisti Luca Barbareschi e, in collegamento video, Roman Polanski, prima della proiezione de “L’ufficiale e la spia” dello stesso Polanski.