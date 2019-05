© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Entra nel vivo la quinta edizione del Love Film Festival, che fino a lunedì animerà il centro storico perugino con una serie di eventi dedicati al cinema e all'amore. Intanto ieri sera è stato consegnato il primo Grifone d’oro di questa edizione: al Castello di Solfagnano la "padrona di casa", insieme alla madrina, al produttoree al direttore artistico del Love Film Festivalhanno consegnato il riconoscimento al produttore e direttore del dialogo. L’americano, che da 40 anni vive in Italia, ha ringraziato sottolineando che «premiare qualcuno abituato a lavorare letteralmente nell'ombra è straordinario». Snegoff ha annunciato di voler intraprendere un grande progetto cinematografico da girare proprio in Umbria.Intanto l’edizione 2019 del Love Film Festival si è aperta con tre panel su innovazione e sostenibilità, mentre a chiudere la giornata di giovedì è stato il film Youtopia di, presente insieme all’attrice. La giornata di oggi è stata dedicata all’etica e al fairplay, con ospiti quali(presidente Comitato nazionale FairPlay),(consigliere regionale Coni),(presidente allenatori di calcio),(presidente Federazione europea FELCON),(ex allenatore giovanile Nazionale Italiana) e(segretario generale Istituto Giuridico dello Spettacolo). Sempre nel pomeriggio anteprima assoluta del film diAnima, proiettato alla Galleria Nazionale dell’Umbria (alle 18.00). Alle 19.30dialogherano sulla fiction L’Aquila Grandi Speranze (Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori) mentre alle 21.00 si torna alla Galleria Nazionale dell’Umbria per l’incontro cone la consegna del Grifone d’oro per meriti artistici aNel giorno di sabato si affronterà il tema del femmincidio e della donna. Alla Galleria Nazionale dell’Umbria alle 17.00 proiezione del documentario Mothers. L’amore che cambia il mondo alla presenza del regista, alle 21.00 Making of Il nome della rosa conche racconteranno aneddoti sul dietro le quinte della serie. Per domenica sono previsti un convegno sul nuovo disegno di legge sui lavoratori dello spettacolo, un dibattito sulla violenza di genere e la consegna del Grifone d’oro alla carriera a. Chiusura lunedì con l’anteprima del film Exitus di, la finale della sezione cortometraggi condi The Pills come special guest e, in serata, la proiezione de Moschettieri del re alla presenza di. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.