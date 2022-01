Lotteria Rossoverde, estrazione dei premi rinviata al 13 febbraio

Rinviata al 13 febbraio, vigilia di San Valentino, l'estrazione della Lotteria Rossoverde. Decisione che gli organizzatori, sette tifosi della Ternana che hanno dato vita all'iniziativa a sostegno di Terni col Cuore, hanno presto alla luce dell'attuale aumento dei contagi. Continua nel frattempo la vendita dei biglietti, stampati in una tiratura di 1.200 tagliandi messi in distribuzione durante le Feste. La vendita ha superato quota 500 migliorando già il dato dello scorso anno. Piccola curiosità, il biglietto numero 1 è stato simbolicamente consegnato al presidente dell'associazione Terni col Cuore, Paolo Tagliavento, che lo consegnerà direttamente nelle mani di Stefano Bandecchi. Insieme al regalo che i tifosi delle Fere hanno fatto al presidente della Ternana, ovvero un braccialetto rossoverde messo a disposizione da una delle aziende che partecipano alla raccolta degli omaggi che costituiranno i premi della Lotteria.

APPROFONDIMENTI SPORT Canottaggio, la nazionale Pararowing in collegiale a Piediluco SPORT E SOCIALE La Befana di Terni col Cuore porta i doni in pediatria

La seconda edizione dell'iniziativa benefica organizzata dai tifosi della Ternana a favore dell'associazione Terni col Cuore ha chiamato a raccolta ben 42 attività cittadine che hanno contribuito a mettere in palio i premi. I biglietti sono in vendita al costo di 10 euro presso L'Aurora Bar Pizzeria Trattoria Moderna in via San Francesco 16 a Stroncone, Sapori Di Vino di Cerza Alessio in via Narni 196/B a Terni, la Tabaccheria Valentina in via del Rivo 264 a Terni e la Tabaccheria Fortini in viale della Stazione 41 a Terni. L'estrazione come detto è stata posticipata al 13 febbraio e ira i 65 premi messi in palio spiccano le maglie autografate da Alfredo Donnarumma e Antonio Palumbo, il pallone ufficiale da gioco ed i gadget donati da Danilo Petrucci, oltre a buoni acquisto di vario genere e cene e pernottamenti in vari ristoranti e strutture ricettive della città. Ma come si dice in questi casi, si vince già anche semplicemente partecipando.