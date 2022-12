Lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”, torna l’iniziativa solidale dell’associazione Santo Sepolcro Foligno

FOLIGNO - “Sosteniamo i bambini di Gerico con la lotteria a premi”. Il direttore della scuola Terra Santa School di Gerico p. Mario Hadchiti chiede un aiuto per il restauro del campo dove si svolgono le attività all’aperto e per la realizzazione di un grande tendone. P.Mario, francescano, di origine libanese, parroco di Gerico, dirige dal 2013 la scuola appartenente alla Custodia di Terra Santa. La scuola cristiana di Gerico è frequentata da più di 900 allievi ( cristiani e musulmani ) presenti all’asilo, alle elementari, alle medie e al liceo, che vivono in un ambiente accogliente, sereno, con una formazione ad alto livello. P. Mario ha dato a questa scuola un’impronta basata sull’ordine, sulla disciplina e sulla bellezza e ha ricevuto da tutti coloro che frequentano la scuola molto rispetto. Un rispetto verso l’abito francescano che porta, verso i cristiani che sono una piccola minoranza e rispetto reciproco tra gli individui. Ha fatto molto fatica all’inizio, ma con molta pazienza è riuscito a trovare , non solo le parole adeguate al contesto, ma anche un comportamento accogliente, generoso che ha permesso di far dialogare i ragazzi, i professori, i genitori e le varie realtà sociali di Gerico. L’organizzazione della scuola, le immagini che colorano e danno vita, la collaborazione tra gli insegnanti ( cristiani e musulmani ), l’insegnamento delle lingua italiana, inglese e soprattutto ebraica che ha educato al dialogo e alla pace, l’inserimento di assistenti sociali che ha contribuito a ridurre i conflitti, ed altri particolari insegnamenti come l’ informatica, a partire dalle medie e dell’arte, attraverso i vari laboratori, ha permesso alla scuola di diventare un punto di riferimento in Palestina. In primavera e nei mesi estivi la temperatura che si raggiunge a Gerico oscilla tra i 40 e i 50 gradi, per cui molte attività che si potrebbero svolgere all’aperto, presso la scuola, non si riescono a realizzare, per cui P .Mario ci ha chiesto di sostenerlo economicamente per riqualificare uno spazio adiacente alla scuola e costruire un grande tendone, con relative attrezzature, per proteggere dal sole che scotta gli allievi e gli insegnanti. A seguito di questo appello l’Associazione Santo Sepolcro Foligno ets, che sostiene la scuola da oltre 10 anni, ha organizzato la lotteria a premi “Porta un sorriso ai bambini di Gerico “che si rivolge non solo ai soci presenti in Umbria e in altre regioni d’ Italia, ma anche ai sostenitori e benefattori. I premi messi in palio sono: 1)Buono omaggio per una persona, non nominativo, per un viaggio in Terra Santa, organizzato dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno ets, ( Valido fino a dicembre 2024 ); 2)Televisore da 32 pollici; 3)Quadro ad olio dell’artista Giovanna Gubbiotti; 4)Pernottamento per una notte ( commutabile in cena ) per due persone presso Hotel Los Angeles – Via Los Angeles 77/a – S.Maria degli Angeli – Assisi; 5)Madonna con Bambino, ceramica di Gualdo Tadino; 6)Sciarpa cachemire 100%; 7)Lattina di olio extravergine di oliva da 5 litri; 8)Croce in argento del decennale dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno ets; 9)Fornetto elettrico; 10)Borsone da viaggio; 11)Zaino; 12)Servizio da caffè; 13)Cestino prodotti tipici umbri; 14)Confezione di nardo e mirra; 15)Piatto decorato; I biglietti sono già disponibili, l’ estrazione è prevista il 7 gennaio 2023,ore 16,30, presso Hotel Los Angeles, alla presenza di un pubblico ufficiale. I biglietti possono essere ritirati presso i soci, oppure acquistati a distanza utilizzando i seguenti recapiti: email: associazione@santosepolcrofolignoets.it Segreteria: Cell. 340.8511762 – 335.5247871- 393.9715743