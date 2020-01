Lotteria Italia, l'Umbria si consola con 100mila euro

PERUGIA - Lotteria Italia avara con gli umbri. Arrivano solo cinque premi di consolazione quelli di terza categoria da ventimila euro ciascuno. Tre finiscono nel Perugiano e due in provincia di Terni.

A Perugia è stato venduto il biglietto serie I numero 008602, a Trevi in biglietto serie O numero 231207; a Sellano il tagliando serie G numero 363609. In provincia di Terni vincite a Fabro (biglietto serie L numero e 249769) e Giove (serie Q, numero 066086).

Nella regione vendite in calo per i biglietti della Lotteria che fanno registare un calo del 2,7% risoetto alla passata edizione. In tutto sono stati venduti 134.630 tagliandi. IN Provincia di Perugia venduti 69.960 biglietti con un calo del 5,4%, in provincia di TErni vendite in legere crescita: più 0,6% con un totale di 64.730 biglietti venduti. © RIPRODUZIONE RISERVATA