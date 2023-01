Lotteria Italia, in Umbria solo sei premi da 20mila euro a Fabro (tre), Perugia e Cascia (due)

La Lotteria Italia quasi si dimentica dell'Umbria che infila solo sei biglietti vincenti per un totale di 120mila euro complessivo. Considerando che tre dei premi di consolazione sono stati venduti a Fabro in Autostrada uno su due potrebbero essere premi fiiniti fuori regione. Complessivamente in Umbria sono stati venduti poco più di 120 mila biglietti con un dato sulla linea dello scorso anno. Agipronews fa sapere che dove sono stati staccati 120mila biglietti. In particolare c'è stato un incremento dello 0,6% in meno rispetto allo scorso anno. La provincia di Perugia rimane davanti nella classifica delle vendite, con 63.900 tagliandi, in calo dell'1,7%. Ancora più netto il dato di Terni, con 56.220 biglietti e un incremento dello 0,6% rispetto alla passata edizione. Ecco i biglietti vincenti: Fabro G 426083 20 mila euro, Cascia F 114640 20 mila euro, Cascia M 119933 20 mila euro, Fabro I 218682 20 mila euro, Fabro M 319035 20 mila euro, Perugia C 024415 20 mila euro.