Martedì 13 Dicembre 2022, 07:40

PERUGIA - Offensiva contro il dilagare delle baby gang. Per evitare che un pomeriggio del week end diventi esplosione di violenza e minacce, con la droga a rappresentare un continuo e preoccupante sfondo a questo tipo di situazioni.

L’offensiva è quella portata avanti dai carabinieri, diretti dal capitano Tamara Nicolai. Ed è un’offensiva che, proprio come accade quando lo stesso comandante conduce la “task force” che va a parlare nelle scuole di violenza e bullismo, si è caratterizzata per un’azione molto precisa e mirata. Siamo infatti in pieno inverno e sotto Natale, dunque i punti in cui andare a svolgere controlli diventano inevitabilmente i centri commerciali, al pari dell’estate in cui il centro storico e i parchi rappresentano i luoghi in cui avviene maggiormente l’incontro (e dunque lo scontro) tra giovanissimi.

LE VERIFICHE

Un vero e proprio blitz. A livello preventivo e con tanto di cani anti droga, è andato così in scena nel fine settimana appena concluso. Quando oltre cento ragazzi, con età comprese fra i 13 e il 17 anni, sono stati fermati per un controllo in un commerciale di Corciano. Ai militari era stata segnalata la presenza di un gruppo di minorenni, che sono soliti avere comportamenti anche violenti, e comunque prevaricanti, nei confronti dei coetanei, creando quindi disagio all’interno del centro commerciale e anche nei parcheggi sotterranei, dove sono stati imbrattati diversi muri. I carabinieri hanno così proceduto al controllo di un centinaio di ragazzi, anche con l’aiuto del pastore tedesco dei carabinieri cinofili di Firenze e dell’aliquota di primo intervento, che ha permesso di controllare anche quelli che hanno cercato di sfuggire agli accertamenti.

Nell’occasione, i militari - riferisce l’Arma - hanno spiegato ai ragazzi la gravità di alcuni gesti, che spesso vengono commessi perché fomentati dal gruppo, e il fatto che spesso prendere di mira un coetaneo possa portare a conseguenza gravi a volte inaspettate, fino ad arrivare anche alla morte. In vista delle festività natalizie, con i centri commerciali presi d’assalto per il tradizionale shopping natalizio, i carabinieri della stazione di Corciano, anche con la collaborazione dei militari della della stazione di Ponte San Giovanni, hanno proceduto ad un controllo nei due centri commerciali più frequentati della città, soprattutto per monitorare questi gruppi di giovani.

La presenza dei cani antidroga dimostra anche come le investigazioni dei carabinieri in questo mondo variegato e complesso che è quello dei minori spesso purtroppo si incroci anche con il piano dei consumi di droga.

GLI INCONTRI

A tu per tu con i ragazzi. Non solo nei centri commerciali e nei luoghi di aggregazione per i controlli ma anche nelle scuole per parlare con loro e per far loro capire, tra video con attori famosi e riferimenti continui a «centinaia» di chat whatsapp con «migliaia» di messaggi che i militari di Perugia seguono direttamente e costantemente, come la violenza non sia un tema astratto ma un qualcosa che accade ogni giorno di fianco a loro. Questo, il messaggio che la task force guidata dal capitano Nicolai e dai marescialli Claudio Zeni, comandante della stazione carabinieri di Perugia, e Tania Pasquini, comandante della stazione di Ponte Pattoli, lancia a ogni incontro con i ragazzi nelle scuole superiori. Invitandoli sempre a denunciare, segnalare. «Perché le segnalazioni sono anonime e possono essere decisive» per bloccare sul nascere le follie del bullismo e della violenza di genere.