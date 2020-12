Lotta al Coronavirus, la Fondazione Carit dona i sanificatori a raggi uv per le ambulanze.

TERNI - La Fondazione Carit dona i sanificatori per le ambulanze. ll Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’acquisto di apparecchiature a raggi uv per la sanificazione microbica dell’aria da applicare a 14 ambulanze del 118 delle aree Ternana e Narnese-Amerina. Si tratta di 14 lampade germicide prodotte in Italia, che saranno installate all’interno dei mezzi sanitari al fine di evitare tempi di inutilizzo degli stessi tra un trasporto e l’altro di pazienti.

"Studi scientifici -sottolineano dalla Fondazione in un comunicato diffuso oggi- hanno dimostrato come la sanificazione di ambienti sia condizione indispensabile per contenere la pandemia. I raggi uv inattivano e uccidono batteri, virus, muffe, lieviti e spore e rappresentano la migliore e più efficace tecnologia per la sterilizzazione microbica dell’aria".

“Siamo felici e orgogliosi della donazione all’UslUmbria 2 di questi apparecchi a raggi uv - dichiara il presidente prof. Luigi Carlini -sanificare le nostre ambulanze con questo metodo innovativo è una garanzia in più per i pazienti e gli operatori che ogni giorno si impegnano ininterrottamente per interventi e trasporti”.

