Lotta all'abbandono dei rifiuti, a Foligno rubata la fototrappola che dà la caccia ai balordi

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Rubata una delle due foto trappole che il Comune impiega per stanare i furbetti del sacchettino, gli scorretti che abbandonano l’immondizia dove capita in barba a leggi e regolamenti e causando danni all’intera collettività. A confermare a Il Messaggero l’avvenuto furto è il sindaco Nando Mismetti. “Nei giorni scorsi – dice il primo cittadino – le foto trappole erano state piazzate in precise zone, di fatto alcune delle più calde dal punto di vista dell’abbandono dei rifiuti, allo scopo di stanare chi attua comportamenti illegali. Una i quelle foto trappole è stata rubata e ciò costituisce un fatto di gravità assoluto rispetto al quale è stata sporta denuncia ai carabinieri. Credo che quanto accaduto vada ben oltre il danno economico arrecato alla città. Il fatto ancor più grave è dato dal comportamento di chi non solo abbandona i rifiuti e vuole farla franca, riuscendoci fortunatamente sempre di meno, che è andato anche oltre ogni immaginazione conclude il sindaco - arrivando al furto della foto trappola”. Il furto, stando a quanto risulta a Il Messaggero è avvenuto nella settimana di Ferragosto. I tecnici dell’Ufficio ambiente del Comune appena scoperto l’accaduto hanno subito sporto denuncia.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:24



