Incidente con la moto, muore Lorenzo Marcelli: giovane calciatore di 25 anni

CASTELTODINO Un giovane centauro di 25 anni, Lorenzo Marcelli, ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio lungo la provinciale 41, alle porte di Casteltodino in provincia di Terni. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Dai primi rilievi sembra che il motoclista abbia urtato un'auto nei pressi del distributore del carburante. Inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, che viveva in zona.



Ultimo aggiornamento: 8 Aprile, 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA