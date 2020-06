Incidenti, droga e male di vivere: Perugia, 26 drammi post lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una strage. Probabilmente ben più che quella legata al coronavirus. Perché se quasi ottanta morti in Umbria dall’inizio della pandemia sono un numero tragico, altrettanto drammatico lo sono i 26 che si sono registrati dalla fine del lockdown. Da quando cioè, era lo scorso quattro maggio, il governo ha dato l’ok alla ripresa delle attività e progressivamente della vita sociale.Da quel momento a oggi, dunque in poco più di un mese e mezzo, all’obitorio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia sono arrivati 26 corpi senza vita dovuti a incidenti e situazioni che possono rientrare nella definizione “male di vivere”. Insomma, ovviamente i decessi sono sicuramente di più extra-coronavirus. Ma la cosa che impressiona è come questi ventisei morti siano collegati a situazioni particolarmente drammatiche: un incidente stradale, eccessi con droghe e altre sostanze, volontà perseguita fino in fondo di farla finita. Da un certo punto di vista appare inevitabile come, con la ripresa progressiva della vita prima del lockdown, certe situazioni tornassero ad essere particolarmente pesanti. Dagli incidenti stradali a situazioni legate a eccessi , ma di certo un numero del genere lascia impressionato anche chi in zona ospedale e tra le forze dell’ordine è purtroppo abituato ad avere a che fare con situazioni drammatiche. Con familiari da avvertire e da consolare, con amici in fila per l’ultimo saluto, con vite distrutte dalla morte di un parente o di un conoscente. Molti di questi ventisei decessi hanno richiesto esami autoptici per stabilire le cause delle morti e due di loro arrivano da Terni: un super lavoro anche per i medici legali.Uno degli ultimi casi riguarda il decesso di un motociclista la settimana scorsa nella zona di Magione. L’esame autoptico condotto ieri dalla dottoressa Anna Maria Verdelli, assieme alla tossicologa Paola Melai, avrebbe evidenziato ferite compatibili con la ricostruzione dell’incidente: insomma i gravissimi traumi conseguenti allo scontro sarebbero stati all’origine della morte del motociclista.Un altro recente caso è quello di una cinquantenne morta in ospedale qualche giorno fa. Anche in questo caso si è s volto ieri l’esame autoptico svolto sempre dalla dottoressa Verdelli e dalla collega Melai. Secondo quanto si apprende, le cause della morte sarebbero naturali ma con un intrerrogativo: la donna pare avesse problematiche importanti legate al consumo dell’alcol e dunque proprio l’abuso di alcol potrebbe aver accelerato alcune patologie. Tutti gli accertamenti disposti oltre l’autopsia avranno il compito di stabilire ulteriormente le cause della morte. Oggi intanto verrà svoltal’autopsia sul corpo del giovane motociclista-calciatore morto sabato mattina.