Lo Stato Sociale a Terni per il secondo appuntamento di "Baravai music"

TERNI -«Baravai è un posto magnifico». Bebo c’è stato, lo dice convintamente e la sera di venerdì 14 giugno ci torna con tutta la sua band: «Ho avuto la fortuna di conoscere i ragazzi che organizzano il festival che assicura alla città appuntamenti con artisti internazionali e allo stesso tempo con collettivi, dj, attori, attrici e stand up comedians, per tutta l’estate. Peraltro giovanissimi. Posso dirlo giovanissimi: hanno tutti almeno dieci anni meno di me. Mi contattarono la scorsa estate perché era saltata una data e mi chiesero di portare un reading. Il caso ha voluto che mi trovassi a Roma e ho detto sì. Era una serata caldissima ma il pubblico era fantastico e soprattutto loro erano straordinari. Ma lo sono anche adesso, li ho incontrati nuovamente al B Side un mese fa».

Bebo è Alberto Guidetti, l’anima politica della band indie di Bologna “Lo Stato Sociale”, con cui salirà sul palco dell’Anfiteatro Romano (ore 21).

Con quale spirito? «Quello giusto. E’ importante che le istituzioni agevolino progetti culturali come quello del Baravai. Che mi pare non sia solo un festival. Mi pare che Baravai sia un luogo di aggregazione sociale grazie all’intrattenimento di qualità».

Dopo l’uscita dell’ultimo album, Stupido sexy futuro, seguita da moltissime date – tra cui Madrid, Berlino, Londra e un mega concerto a Milano – prosegue il vostro tour e l'incontro con il pubblico. Per voi che non siete solo dei musicisti, ma anche - in un certo senso - attivisti, quanto è importante la dimensione live?

«Gli spettacoli dal vivo sono la cosa che sappiamo fare meglio. Il pubblico ci da sempre degli input. Un concerto non è mai uguale all’altro. L’improvvisazione fa l’uomo ladro e l’improvvisazione non manca mai. Per questo ci teniamo ad arrivare nelle città impreparati».

Quindi non c’è modo di sapere cosa ci si deve aspettare dal vostro live a Terni? Qualche spoiler su quello che vedremo sul palco?

«Una vita in vacanza di sicuro. Che poi è il nostro modo di portare Matteo “Costa” Romagnoli (fondatore di Garrincha Dischi e produttore de Lo Stato Sociale, scomparso la scorsa estate dopo una lunga malattia a soli 43 anni, ndr), con noi sul palco. Ci dobbiamo ancora riprendere. Abbiamo pianto tanto ma non basta. Da allora la nostra band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque, senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo. Quanto tempo non lo sappiamo. Sappiamo solo che dopo il concerto di stasera ci manca poco». Albi, Checco, Lodo, Bebo e Carota saliranno sul palco per l’ultimo concerto il 25 giugno a Sherwood Festival (Padova): «L’ultimo disco e l’ultimo tour sono stati i più difficili della nostra vita. Ora dobbiamo guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi».