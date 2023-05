Lo sport migliora la vita, il Circolo Scherma Terni lancia il progetto contro le droghe

Il Circolo Scherma Terni promuove un progetto scientifico per il contrasto alle droge. Si chiama 'Nuove droghe e nuove tendenze: la lotta al disagio giovanile' il progetto che vede coinvolti l'Ordine dei Medici provinciali e l'International Society for the Study of Emerging Drugs (ISSED) insieme al Circolo ternano.

Tra i promotori c'è Antonio Metastasio, psichiatra e geriatra, nonché come membro del Royal College of Psychiatrists British Association of Psychopharmacology e dell'International Society for the Study of Emerging Drugs e la neuropsichiatra infantile Valentina Rapaccini: «Abbiamo deciso insieme all'ordine dei medici e al Circolo Scherma Terni di organizzare un convegno internazionale a cui parteciperanno anche professori dal Giappone e dal Regno Unito e anche dall'Italia per parlare delle nuove dipendenze, ma anche per progettare un intervento da effettuare nella città che coinvolgerà anche le scuole le forze dell'ordine per aiutare i ragazzi in difficoltà e prevenire la diffusione di sostanze che, come sappiamo, a Terni hanno avuto un effetto molto pesante per l'intera comunità».

Il convegno si terrà nel pomeriggio di venerdì 19 maggio alla biblioteca di Terni e sarà il primo passo di un intervento che durerà almeno un anno.

I risultati verranno presentati alla conferenza internazionale del Listed che si terrà ad Abu Dhabi a novembre 2023. A Terni il progetto sta prendendo forma per contrastare il disagio giovanile e promuovere uno stile di vita sano tra i giovani. 'Nuove droghe e nuove tendenze' si concentra sull'analisi dell'effetto dello sport sui giovani, coinvolgendo gli atleti del Circolo Scherma Terni, attraverso l'implementazione di test anonimi e lo studio dei dati raccolti. Il progetto mira a fornire un quadro dettagliato dell'importanza dello sport nel migliorare la qualità della vita dei giovani.

Questi giovani, provenienti da diverse fasce d’età, sono sottoposti a una serie di test anonimi che includono questionari, valutazioni fisiche e psicologiche. I dati raccolti durante questi test verranno analizzati con l’obiettivo di comprendere gli effetti positivi dello sport sul benessere giovanile. Lo sport ha dimostrato di avere numerosi benefici per la salute fisica e mentale dei giovani. Attraverso l’esercizio fisico, gli atleti possono migliorare la propria forma fisica, aumentare l’autostima, sviluppare abilità sociali e imparare a gestire lo stress. Inoltre, l’impegno nello sport può fungere da deterrente per l’uso di droghe e comportamenti a rischio, offrendo ai giovani un’alternativa sana e costruttiva.

I test anonimi condotti all’interno del progetto “Nuove droghe e nuove tendenze” forniscono una preziosa fonte di informazioni per gli esperti che studiano il disagio giovanile. I dati raccolti verranno analizzati per identificare eventuali correlazioni tra la pratica sportiva e la diminuzione dei comportamenti a rischio. Inoltre, gli esperti si concentreranno sull’individuazione di fattori di protezione che possono derivare dall’adesione allo sport e che possono contribuire a prevenire l’uso di droghe tra i giovani.