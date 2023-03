Lo scrittore Daniele Mencarelli e i 900 studenti perugini che hanno dialogato con lui nel Progetto lettura

PERUGIA - Oltre 900 studenti dell'I.I.S. 'Giordano Bruno' di Perugia e del Liceo scientifico 'Galileo Galilei' di Perugia hanno partecipato martedì all'incontro con lo scrittore e poeta romano Daniele Mencarelli che si è tenuto martedì nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia. L'evento è stato organizzato nell’ambito del "Progetto Lettura", che offre ai giovani studenti la possibilità di dialogare con noti scrittori. Daniele Mencarelli, autore tra gli altri di "Tutto chiede salvezza", romanzo insignito del Premio Strega Giovani, ha risposto alle numerose domande sul disagio esistenziale del protagonista, un ventenne sottoposto a un TSO.

Presenti all'incontro anche il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero, il professore associato di Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne dell’UniPg Simone Casini, la Dirigente dell’I.I.S. ‘Giordano Bruno’ di Perugia Anna Bigozzi e la docente dello stesso istituto Barbara Moretti. L'evento è stato stato reso possibile anche grazie alla mediazione dell’Associazione Fulgineamente. L’incontro con l’autore si è originato da un percorso didattico iniziato all’interno delle 25 classi che hanno aderito al progetto, con la lettura e l’analisi strutturale del romanzo "Tutto chiede salvezza". Tra i temi affrontati durante il dibattito la permeabilità del protagonista alla sofferenza altrui, l’etimo di ‘salvezza’, il concetto di ‘normalità’, il confronto con la serie Netflix, la tempesta di notizie drammatiche che azzerano la fragilità delle persone, l’uso che il protagonista fa delle droghe, il distacco di medici e infermieri.

«E se vi dicessi che io non ho mai fatto un T.S.O.? E che i personaggi del romanzo sono inventati?». Si è trattato di una provocazione di Mencarelli, atta a ribadire che il gesto di uno scrittore non finisce con la sua autobiografia: la letteratura è intrecciata al vissuto dell’autore, ma passa attraverso l’immaginifico e non è terapeutica. La natura umana, la frantumazione del concetto di ‘salvezza’, le nevrosi, l’inquietudine, la scissione tra il racconto di sé e il sé reale nell’era digitale sono argomenti che l’autore indaga nel libro con straordinaria capacità analitica, e che i ragazzi hanno percepito come vicini al proprio sentire. Mencarelli ha concluso il dialogo facendo un affondo sui cosiddetti ‘sani’. In quella categoria c’è un sommerso psico-patologico che è inconsapevole: «Sono pazzi a loro insaputa!» esclama ironicamente l’autore, che preferisce la consapevolezza. D’altronde Mencarelli il senso lo cerca ancora. Ponendosi le stesse domande del suo riuscitissimo romanzo, pur se in un mondo che è cambiato. Consapevole che «la parola, quando costruisce visioni, diventa invincibile».