Liv Ferracchiati inaugura il ciclo di incontri online sul tema dell'identità. Prossimo appuntamento giovedì 25

PERUGIA - È stato inaugurato ieri il nuovo ciclo di incontri in streaming promosso dall'Associazione di promozione sociale Spazio Humanities, che nei mesi di novembre e dicembre approfondirà tematiche di grande interesse culturale facendo dialogare protagonisti del panorama contemporaneo. Un modo per riflettere criticamente, anche attraverso la narrativa e la poesia, sul tema dell’identità: “Incontri identità”, questo il titolo del ciclo di incontri, proporrà un percorso per sviscerare, da vari punti di vista e con l’intervento di autori molto diversi tra loro, il tema-cardine dell’identità.

Ad aprire la stagione è stato l’appuntamento con Liv Ferracchiati, che ieri ha presentato il suo romanzo d’esordio Sarà solo la fine del mondo, dialogando con Ylenia Papa. Regista di teatro, attore e scrittore di origine tuderte, Ferracchiati racconta nel suo libro “la storia di una composizione e scomposizione identitaria che ci fa presente come sia inutile intuire le categorie a cui ci avviciniamo per poi liberarcene”. Seguirà il 25 novembre una riproposizione di Exordium sulla poesia contemporanea: un confronto tra i giovani autori Leonardo De Santis, Vernalda Di Tanna, Emanuele Franceschetti, Riccardo Frolloni, Riccardo Innocenti, Giulia Fuso, coordinati da Valerio Massaroni e Federica Ziarelli (inizio alle 18.30). Poeti che indagano, ciascuno dalla propria prospettiva, vari aspetti legati all’identità, facendo incontrare androidi, la pura materia poetica delle ‘rimanenze’, le proprie cadute, la ricerca assoluta e irta del superamento di un trauma, desideri.

Ultimo appuntamento il 6 dicembre, quando Maria Borio e Giorgio Villani incontreranno Alessandro Piperno, autore del libro Di chi è la colpa (ore 18.30). Romano classe 1972, Piperno insegna Letteratura francese all’Università di Tor Vergata e ha pubblicato i romanzi Con le peggiori intenzioni (2005) e Persecuzione (2010), che insieme a Inseparabili dà vita al dittico dal titolo Il fuoco amico dei ricordi. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Umbrò Cultura. Il progetto è a cura dell’Associazione di promozione sociale Spazio Humanities, presieduta da Maria Borio, che intende proporre iniziative sperimentali incentrate sulla poesia, la narrativa, la storia, la filosofia, le arti visive, la musica, al fine di valorizzare la ricerca in ambito culturale.