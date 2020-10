TERNI - Una lite per un parcheggio conteso rischia di trasformarsi in tragedia.

Per far valere le proprie ragioni con la violenza è un ternano di 27 anni tira fuori un coltello e minaccia di morte il marocchino di 35 anni reo, a suo dire, di aver occupato il suo posto auto.

In quei momenti concitati ad avere la peggio è la moglie dello straniero, una venezuelana che, nel tentativo di placare gli animi, perde l'equilibrio, cade a terra e si procura lesioni ad un braccio. La donna sarà costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale.

La vicenda, che va in scena in via San Lucio, vicino alla basilica di San Valentino, si chiude con la denuncia del ternano per minaccia aggravata messa nero su bianco dai militari del comando stazione di Collescipoli.

Gli investigatori hanno sequestrato il coltello da cucina con una lama seghettata lunga venti centimetri che il 27enne ha usato per minacciare l'automobilista marocchino.

