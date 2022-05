Perugia, litiga con i genitori e scappa di casa per andare al concerto di Milano

Ritrovata esattamente dove non volevano che andasse. A Milano, al concerto di Radio Italia in piazza Duomo. Sul palco tanti artisti che fanno impazzire i più giovani, e la ragazzina quattordicenne protagonista della vicenda nei giorni scorsi avrebbe manifestato in famiglia il desiderio di andare a Milano a seguirli dal vivo. Ma la risposta di mamma e papà è stata negativa e allora la giovanissima perugina, da quanto si apprende della zona di Marsciano, ha deciso di fare per conto suo. Questo, secondo quanto si apprende, il motivo che ha portato la ragazzina a sparire nel nulla nella giornata di sabato allertando i genitori che non riuscivano a mettersi in comunicazione con lei. Una fuga per andare a vedere dal vivo i suoi artisti preferiti e probabilmente con una persona per lei importante, dal momento che è stata rintracciata proprio in zona concerto e portata in questura insieme a un ragazzo dieci anni più grande di lei. I familiari, spaventati, avevano sporto denuncia ai carabinieri nel primo pomeriggio di sabato sospettando che la giovane potesse aver disatteso le loro indicazioni ed essere riuscita a raggiungere Milano.