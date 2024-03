TERNI La battaglia alle liste d'attesa è partita ma la vittoria è ancora lontana, lontanissima da arrivare. I numeri restano impressionanti se rapportati anche al dato delle persone che rinunciano a curarsi. Al 3 dicembre 2023 erano 23mila le richieste di prestazioni diagnostiche nella provincia di Terni, di queste 19.413 riguardavano la Usl Umbria 2 e 3609 l'azienda ospedaliera. I numeri, seppur datati di tre mesi, sono contenuti in un atto d'indirizzo votato lunedì in consiglio comunale. Presentato da Innovare per Terni ed emendato da Alternativa popolare, l'atto impegna il sindaco a tenere alta l'attenzione sulla questione. Il proponente, José Maria Kenny, ha parlato di una incapacità di risposta da parte della sanità pubblica soprattutto rispetto alle cosiddette prestazioni differibili, quelle cioè che dovrebbero essere eseguite tra i 30 e i 60 giorni. E ha citato i casi più eclatanti: «per quanto riguarda la Usl Umbria 2, al 3 dicembre, 531 persone risultavano in attesa di una gastroscopia da una media di 346 giorni, 121 di una biopsia da 355 giorni, 572 di una colonscopia da 525 giorni, 220 attendevano una risonanza magnetica alla testa da 195 giorni, 136 una mammografia da 215 giorni, 166 persone una visita endocrinologica da 205 e 690 una ecografia alla testa da 235 giorni». Forti criticità ma in misura minore anche all'azienda ospedaliera. Qui Kenny ha parlato di «87 persone in attesa di una gastroscopia da più 370 giorni, 78 di una visita cardiologica da più di 250 giorni, 58 di un esame audiometrico da più di 615 giorni, 28 di una visita neurologica da 215 giorni». Rispetto all'anno in corso la consigliera Pd, Maria Grazia Proietti, ha evidenziato due aspetti: «nei primi due mesi la produttività per prestazioni specialistiche è salita del 10 per cento rispetto all'anno scorso ha detto - ma è sempre un 10 per cento in meno rispetto al 2019 non siamo quindi riusciti a ritornare alle prestazioni pre-Covid». Di fronte a questa situazione in tanti rinunciano a curarsi. «Non sono io a dirlo ha puntualizzato Proietti ma l'Istituto superiore sanità attraverso il sistema di sorveglianza "Passi d'argento" che valuta le richieste e le prestazioni per gli over 65. Questo sistema ci dice che in Umbria il 32,35 per cento rinuncia a curarsi, contro il dato nazionale del 24,3 per cento». Il centrodestra, da Pastura a Ferranti passando per Cecconi, nel sottolineare che quello delle liste d'attesa è un problema nazionale, ha rimarcato che per aggredirlo servono risorse e che la Regione ad agosto scorso ha stanziato per questo 9 milioni di euro. Intanto, per rispondere al problema, l'azienda ospedaliera ha previsto l'erogazione di oltre 1600-1700 prestazioni in più da qui a tre mesi. «Il Santa Maria dice il direttore generale Andrea Casciari partecipa all'abbattimento delle liste d'attesa dell'Usl Umbria 2 con il massimo contributo possibile. Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, abbiamo concordato con l'Azienda sanitaria locale da qui a giugno l'effettuazione di 1600-1700 prestazioni aggiuntive. Oltre allo standard, cioè, andiamo a garantire entro giugno queste prestazioni in più. Su questo fronte noi facciamo la nostra parte e c'è grande sinergia con l'Usl Umbria 2».