L’impegno del Lions Club di Narni in favore dell’Azienda Usl Umbria 2 ed in particolare del presidio ospedaliero di Narni-Amelia, continua anche in piena emergenza sanitaria. Un sodalizio attivo da lungo tempo, che è stato incrementato nell’ultimo periodo, per poter fronteggiare la gravissima situazione causata dal Covid-19.

Il presidente Cesare Di Erasmo ricorda che “era già stato deciso di acquistare due pulsossimetri ed ora è stata anche accolta la richiesta di mettere a disposizione mille mascherine chirurgiche".

“Il Lions Club di Narni - assicura il presidente Di Erasmo – continuerà a sostenere le attività dell’Azienda Usl Umbria 2 e dell’ospedale cittadino. Proprio in questi giorni, tramite l’assessorato alle politiche sociali del Comune di Narni, si è provveduto alla distribuzione di 250 chili di prodotti alimentari destinati a 30 diversi nuclei familiari. I prodotti provengono dalle raccolte effettuate nell’ambito delle iniziative del Banco Alimentare e dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).”

