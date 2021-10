Linux day e conoscenza libera, le scuole protagoniste della rassegna

Venerdì 22 Ottobre 2021, 20:12 - Ultimo aggiornamento: 20:13

il Digipass Perugia, gestito dalla Fondazione POST, in collaborazione con i DigiPASS di Assisi, Gubbio e della Media Valle del Tevere, parteciperà all'evento online in diretta sul canale Youtube DigiPASS Perugia organizzato dalla sezione ILS Perugia per il Linux Day, la principale manifestazione italiana dedicata alla conoscenza libera, alla cultura aperta e alla condivisione. Le scuole saranno le principali protagoniste di questa edizione dell’evento perugino, che si svolgerà completamente online: saranno proprio i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori umbre a poter partecipare a una challenge in cui le classi, a squadre, potranno sfidarsi nella risoluzione di sfide che vogliono far riflettere sull'importanza dell'approccio critico all'informazione in Rete e all'uso corretto di tecniche OSINT, Open Source Intelligence, utili a cercare bene materiali in Rete da fonte aperta.

L'iniziativa, online, ad accesso libero e gratuito, prevede un breve intervento formativo iniziale da parte di esperti informatici ILS che spiegheranno tecniche e strumenti software utili a verificare le informazioni in Rete, in modo sicuro e consapevole, per poi lanciare le sfide con veri e propri “casi” da risolvere da parte degli studenti e delle studentesse.

“Questi due anni di pandemia – afferma il referente ILS Perugia Francesco Marinucci - hanno evidenziato, tra le altre cose, come i nostri dati possono essere utilizzati da aziende, Governi e istituzioni in modo potenzialmente dannoso per le nostre libertà. Per questo è importante aumentare la consapevolezza sul valore, non solo pecuniario, che hanno i nostri dati in Rete e diffondere la conoscenza di metodi e buone pratiche per tutelarne la riservatezza. Noi di ILS Perugia siamo convinti che questo percorso debba iniziare dalla scuola: proprio per questo abbiamo deciso di dedicare a chi la frequenta un’importante parte del Linux Day 2021, pur senza trascurare anche argomenti rivolti ad un pubblico più vasto.”



Per Francesco Gatti, Presidente di POST, che eroga DigiPASS Perugia per conto del Comune su progetto voluto e finanziato dalla Regione Umbria l’evento è un’ottima occasione per mostrare competenze e potenzialità del servizio aperto al digitale. “Ricordo che i DigiPASS sono luoghi pubblici, aperti, ad accesso libero, in cui poter trovare, nei giorni e orari di apertura indicati, un esperto a disposizione, in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo di servizi digitali” - ha aggiunto Gatti - “e DigiPASS Perugia, in quanto “hub” è anche FabLab, dotato di apparecchiature all’avanguardia. Per questo ci è sembrato del tutto naturale ospitare gli amici di ILS”.

Dopo la prima sessione dedicata alle scuole, alle ore 11 il Linux Day perugino si aprirà a tutta la cittadinanza con una diretta Youtube che vedrà speech di esperti sui temi della tutela dei dati in Rete della sicurezza informatica. Nella parte finale della mattina, alle ore 12 circa, ILS Perugia presenterà il primo corso di informatica di base che si terrà online nei prossimi mesi e che vorrà accompagnare le famiglie nello scegliere e usare strumenti liberi per aiutare ragazzi e ragazze con i compiti.

Tutte le informazioni per poter partecipare sono reperibili sul sito ILS Perugia https://perugia.ils.org/linux-day-2021/.